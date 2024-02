Infortunio Vecino, il centrocampista fa felice Sarri: le ultime verso la gara col Torino. Cosa succede

Infortunio Vecino, il centrocampista fa felice Sarri: scontata la squalifica, può farcela per la gara col Torino

Come riportato dal Corriere dello Sport, Maurizio Sarri, in vista della gara di giovedì tra Torino e Lazio, potrebbe recuperare Matias Vecino.

Il centrocampista ex Inter, che ha saltato la gara di domenica contro il Bologna all’Olimpico per squalifica, si era fermato nel riscaldamento della gara contro il Bayern Monaco in Champions League per alcuni fastidi muscolari. Oggi alla ripresa a Formello sarà rivalutato ma a due giorni dal match c’è fiducia che possa quantomeno andare in panchina tamponando in parte l’emergenza infortuni in casa biancoceleste.