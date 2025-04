Infortunio Tavares, nuovo stop per il portoghese: si allungano i tempi di recupero, i dettagli

Non c’è tregua per il giocatore della Lazio, Nuno Tavares, che potrebbe veder slittare il suo rientro in campo con i biancocelesti

Continua a piovere sul bagnato in casa Lazio, con la squadra di Baroni che nelle ultime uscite ha praticamente compromesso un’intera stagione e ora rischia di dover rinunciare ad un piazzamento europeo.

Ma in queste ore a tenere banco sono anche le condizioni degli infortunati, con Nuno Tavares che continua a tenere in apprensione tutto l’ambiente. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, il giocatore è fermo ai box per un nuovo problema muscolare e la sua assenza contro l’Empoli è praticamente certa. Si spera di riaverlo per la gara interna contro la Juve.