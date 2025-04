Infortunio Tavares, pessime notizie per Baroni in vista del derby contro la Roma: le ultimissime

Emergono nuovi sviluppi in merito a quelle che sono le condizioni dell’esterno della Lazio, Nuno Tavares, che però non lasciano ben sperare

Non arrivano buone notizie in casa Lazio in merito a quelle che sono le condizioni fisiche di Nuno Tavares, che ha subito l’ennesima ricaduta stagionale nella sfida contro l’Atalanta. Il portoghese si è infatti accasciato a terra a seguito di un dolore muscolare e ora si dovranno attendere gli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio.

Le sensazioni però non sono positive e stando a quanto riportato da Sky, l’esterno della Lazio salterà, molto probabilmente, sia la gara di ritorno contro il Bodo Glimt, sia il derby della Capitale contro la Roma.