Infortunio Tavares, gli aggiornamenti sulle condizioni del portoghese: l’esito degli esami strumentali della Lazio

Infortunio Tavares, come sta l’esterno della Lazio? La situazione dettagliata dell’ex Arsenal: l’esito degli esami strumentali

Dopo quest’interminabile e lunga attesa sono arrivati gli esiti degli esami clinici svolti su Nuno Tavares al fine di riconoscere quale sia il problema del portoghese. Stando agli accertamenti svolti quest’oggi, e a quanto riporta anche Il Corriere dello Sport, l’ex gunners ha già ripreso le terapie a Formello.

Inoltre, stando a quanto raccolto da Il Messaggero dopo il suo ritorno in Italia Nuno dovrà prendere parte ad ulteriori esami strumentali per avere un quadro clinico più preciso sulle sue condizioni. Esame che sarebbe dovuto essere svolto qualche giorno fa ma ora la Lazio ed il giocatore sono pronti a scoprire le condizioni aggiornate del laterale in vista di quest’epilogo di Serie A.