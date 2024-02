Infortunio Rovella, tegola per Sarri! Cosa filtra in vista del Bayern Monaco

Infortunio Rovella, grossa tegola per Maurizio Sarri! Il centrocampista italiano salterà il Bayern Monaco: cosa è successo

Tegola per la Lazio nell’avvicinamento alla gara contro il Bayern Monaco di domani sera all’Olimpico, andata degli ottavi di finale di Champions League.

Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, Maurizio Sarri ha perso Nicolò Rovella, fermato da un risentimento agli adduttori. Il centrocampista italiano, che da tempo soffre di pubalgia, verrà valutato in queste ore dallo staff medico per capire i tempi di recupero. Al suo posto uno tra Vecino e Cataldi.