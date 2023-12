Infortunio Romagnoli, aggiornamento sui tempi di recupero: ci sarà per quella partita

Infortunio Romagnoli, il centrale si avvicina al recupero: il rientro fissato tra l’Atletico Madrid e l’Inter

Come riportato da Repubblica Roma, Alessio Romagnoli si avvicina al rientro. Il centrale della Lazio ed ex Milan sarà out sia col Genoa in Coppa Italia che col Verona in campionato ma ha messo nel mirino le due gare della settimana successiva.

Il classe ’95 tornerà a disposizione di Sarri tra la gara con l’Atletico Madrid e quella con l’Inter all’Olimpico.