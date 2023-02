Infortunio Romagnoli, ecco le gare che salterà il difensore

Alessio Romagnoli è stato costretto ad uscire al 39? della gara di ieri sera tra Lazio e Atalanta: out con il Cluj e con la Salernitana

Oltre al pessimo risultato nella sfida di ieri sera contro l’Atalanta, in casa Lazio c’è grande preoccupazione per le condizioni di Alessio Romagnoli. Il difensore centrale è stato costretto ad uscire al 39′ della sfida contro gli orobici per quello che, come rivelato dal dottor Rodia nel post-partita, sembra essere un indurimento al flessore destro.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la sensazione è che l’ex Milan si sia fermato in tempo ma gli esami in Paideia delle prossime 48-72 ore stabiliranno tempi certi di recupero. In ogni caso Romagnoli salterà la gara di andata in Conference contro il Cluj e la prossima sfida di campionato sul campo della Salernitana.