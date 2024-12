Infortunio Retegui, l’esito degli esami: salta Lazio Atalanta! Tutti i dettagli

Infortunio Retegui, arriva l’esito degli esami relativi a quanto accaduto al giocatore atalantino: le ultime sulle sue condizioni

A pochi giorni dalla supersfida dell’Olimpico contro la Lazio, non arrivano affatto buone notizie per Gasperini in vista della partita contro i biancocelesti. Il tecnico dell’Atalanta dovrà fare a meno di Retegui, il quale secondo quanto riportato dagli esami effettuati ha riscontrato una lesione di primo grado del muscolo retto femorale sinistro. Il calciatore salterà quindi la partita, visto che i tempi di recupero dovrebbero superare le 2 settimane.