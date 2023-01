Stefan Radu è costretto a fermarsi per un infortunio: per l’esperto difensore romeno si tratta di risentimento muscolare

Tegola in casa Lazio. Stefan Radu è stato costretto a fermarsi per un risentimento al flessore che lo toglierà a Sarri per la sfida di domani contro la Fiorentina.

Per il difensore romeno, come riportato da Il Messaggero, si prevede uno stop di almeno tre settimane.