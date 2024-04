Infortunio Provedel, oggi il ritorno in gruppo: ballottaggio aperto con Mandas, l'idea di Tudor - Lazio News 24

Infortunio Provedel, oggi il portiere tornerà in gruppo alla ripresa degli allenamenti: ballottaggio con Mandas per il Monza

Quella di oggi sarà una giornata importante in casa Lazio a pochi giorni dalla gara di sabato contro il Monza.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Provedel torna in gruppo e quattro giorni di allenamento di essere convocato per la trasferta di Monza. Per l’impiego da titolare o meno, considerando il rendimento di Mandas, Tudor si prenderà qualche ora di riflessione. E’ anche possibile che lo rimetta in campo dal primo minuto domenica 12 maggio (ore 12,30) quando all’Olimpico si presenterà l’Empoli.