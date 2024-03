Infortunio Provedel, tegola per Sarri: dentro Mandas. Cosa è successo

Infortunio Provedel, tegola per Sarri: il portiere costretto ad uscire per un problema alla caviglia. Dentro Mandas

Tegola per la Lazio nel finale della gara contro l’Udinese. Maurizio Sarri ha infatti perso per infortunio Ivan Provedel. Il portiere, salito su un calcio d’angolo per partecipare all’assalto finale della sua squadra, ha messo male la caviglia.

Martusciello è stato costretto al cambio con l’ingresso di Mandas, all’esordio in Serie A. Da capire nei prossimi giorni l’entità del problema all’ex Spezia. Notte fonda per la Lazio.