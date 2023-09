Infortunio Pogba, a disposizione con la Lazio? La situazione

L’infortunio subito da Paul Pogba in Empoli-Juve non preoccupa i bianconeri: il francese a disposizione con la Lazio

Come scrive il Corriere dello Sport, la Juve può tirare un sospiro di sollievo per le condizioni di Paul Pogba, ieri al J Medical dopo il problema riscontrato in occasione della vittoria di Empoli.

Già contro la Lazio il francese dovrebbe essere a disposizione di Allegri, ma ovviamente nessuno vuole affrettare i tempi. Dopo una stagione saltata praticamente per intero, la volontà è quella di andarci piano con il centrocampista, evitando ulteriori ricadute.