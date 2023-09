Infortunio Pellegrini, il terzino recupera per la Juve? Ultime

Infortunio Pellegrini, il terzino biancoceleste viaggia verso il recupero in vista della gara di sabato con la Juve

Come riportato dal Corriere dello Sport, Luca Pellegrini è in recupero completo dall’infortunio al polpaccio accusato nei giorni scorsi.

Il terzino classe ’99 della Lazio ha sfruttato le 48 ore di pausa concesse da Sarri per allenarsi in solitaria a Formello e salvo variazioni dell’ultimo minuto oggi si riaggregherà al gruppo. L’obiettivo è strappare una maglia da titolare contro la sua ex squadra.