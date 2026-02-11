Infortunio Pedro, problemi seri per lo spagnolo in Bologna-Lazio. Le ultime

Infortunio Pedro, il calciatore della Lazio si è fatto male nel corso del match con il Bologna. Esce alquanto dolorante dal campo: le ultimissime

Nel match di Coppa Italia tra Bologna e Lazio, che si sta giocando allo stadio Renato Dall’Ara, la squadra biancoceleste ha dovuto fare i conti con un grave infortunio che ha colpito Pedro. Al 42′ minuto, l’attaccante spagnolo è rimasto a terra dopo un contrasto che inizialmente non sembrava troppo vigoroso, ma che lo ha costretto ad abbandonare il campo dolorante.

Pedro ha subito un forte dolore alla caviglia e l’immediato intervento dei medici della Lazio ha cercato di rimetterlo in piedi. Nonostante il tentativo di recupero, il giocatore non è riuscito a continuare e ha lasciato il terreno di gioco poco prima dell’intervallo. Noslin è subentrato al posto dello spagnolo, che ha lasciato il campo con la gamba sinistra dolorante.

Coppa Italia Lazio, Pedro costretto a uscire: Noslin entra in campo

L’infortunio di Pedro ha avuto un impatto negativo sulle speranze della Lazio, ma la sostituzione di Noslin ha dato alla squadra l’opportunità di continuare a lottare per la qualificazione. Il sostituto del calciatore spagnolo è stato chiamato a mantenere alta l’intensità del gioco.

Infortunio per Pedro: il futuro del calciatore in bilico

Al momento, non sono chiare le tempistiche di recupero per Pedro, che dovrà essere valutato nei prossimi giorni per capire l’entità dell’infortunio. Intanto, verrà trasportato in ospedale. La Lazio spera di poter recuperare il calciatore il prima possibile per il proseguimento della stagione, ma nel frattempo deve concentrarsi sulla partita contro il Bologna, dove il risultato rimane ancora in bilico.

LEGGI ANCHE: Lazio, Lotito ha fatto una promessa alla squadra in caso di vittoria della Coppa Italia: i dettagli