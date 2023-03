Infortunio Pedro, lo spagnolo a disposizione per il Napoli

Nonostante l’infortunio alla mano sinistra rimediato contro la Sampdoria, Pedro sarà regolarmente a disposizione di Sarri per il Napoli

Pedro non ha nessuna intenzione di alzare bandiera bianca. Nonostante la frattura alla mano sinistra rimediata contro la Sampdoria lunedì sera, unita alla frattura delle ossa nasali di cui è stato vittima contro la Salernitana, lo spagnolo si è messo a completa disposizione della Lazio e di Sarri.

Per la sfida al Maradona dunque il tecnico potrà contare anche sulla classe e sull’esperienza dell’ex Barcellona. Come riportato dal Corriere dello Sport, Pedro partirà dalla panchina in favore di Zaccagni. Sarri è pronto a sganciarlo a gara in corso.