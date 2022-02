Infortunio Pedro, lo spagnolo out con il Napoli?

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Pedro si è sacrificato con il Porto, ma ora la sua presenza con il Napoli è in fortissimo dubbio: le ultime

Pedro si è sacrificato e ha stretto i denti con il Porto, ma ora il rischio è quello di un riacutizzarsi dell’infortunio.

Come sottolineato da Il Tempo, la sua presenza con il Napoli è in fortissimo dubbio. L’infiammazione al tendine tibiale sembra non dare allo spagnolo, che quindi pare esser destinato a tornare ai box. Al suo posto pronto Zaccagni.