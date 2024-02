Infortunio Patric, tegola per Sarri: il difensore si ferma ancora. Cosa è successo

Infortunio Patric, tegola per Sarri: il difensore si ferma per un sospetto riacutizzarsi del problema alla spalla. Cosa è successo

Tegola per Maurizio Sarri che nel primo tempo della gara tra Lazio e Bologna perde Patric, difensore spagnolo che aveva cominciato la sfida in coppia con Gila.

Per il centrale sospetto riacutizzarsi del problema alla spalla: il tecnico toscano ha mandato in campo Casale al suo posto. Le prossime ore saranno decisive per capire l’entità del problema del difensore centrale.