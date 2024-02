Infortunio Patric, domani gli esami: cosa filtra sulle condizioni del difensore

Infortunio Patric, domani gli esami per il difensore dopo lo stop contro il Bologna all’Olimpico: cosa filtra sulle sue condizioni

Come riportato dal Corriere dello Sport, in casa Lazio c’è apprensione per le condizioni di Patric. Il difensore spagnolo, che era rientrato ieri col Bologna dopo aver risolto dei fastidiosi problemi alla spalla, si è fermato di nuovo per un problema nella zona pubica.

Il centrale svolgerà gli esami tra 24 ore: c’è prudenza e un cauto ottimismo anche se ad oggi è difficile ipotizzare la sua presenza nel recupero di giovedì contro il Torino. Più probabile rivederlo lunedì contro la Fiorentina. Sarri incrocia le dita.