Infortunio Patric, il difensore continua il suo recupero: le ultime da Formello per quanto riguarda le condizioni del giocatore

Altra giornata di lavoro in quel di Formello per la Lazio di Igor Tudor, che ha subito preso in mano la squadra e sta cercando di perfezionarla in vista del match contro la Juventus.

Novità anche per quanto riguarda le condizioni di Patric, ancora alle prese con un problema alla caviglia. Il difensore oggi si è allenato parzialmente con il gruppo, e punta ad essere convocato per la gara contro i bianconeri.