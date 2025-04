Infortunio Nuno Tavares: le condizioni del portoghese in vista dell’Atalanta, i dettagli

Vediamo nel dettaglio le condizioni dei calciatori infortunati in casa Lazio, in vista del prossimo impegno contro l’Atalanta

In casa Lazio non c’è tempo per rammaricarsi, dato che tra meno di 3 giorni si tornerà nuovamente in campo nel delicatissimo big match contro l’Atalanta di Gasperini. Baroni dovrà trovare il modo di far scattare una reazione alla sua squadra, a prescindere da chi giocherà o meno.

I biancocelesti sono anche alle prese con la situazione legata agli infortunati, con i nomi di Castellanos e Nuno Tavares che tengono in apprensione piu degli altri. Stando a come analizzato nella versione odierna del Corriere dello Sport, il terzino portoghese sarà sicuramente a disposizione di Baroni, che però non dovrebbe mandarlo in campo dal primo minuto in via del tutto precauzionale.