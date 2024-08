Infortunio Morata, è a RISCHIO per Lazio Milan! Le condizioni dello spagnolo

Infortunio Morata, nuovi ESAMI per lo spagnolo: c’è LESIONE! La NOTA del club sulle condizioni dell’attaccante a rischio per Lazio Milan

Come appreso da MilanNews24, ci sono i dettagli sui nuovi esami strumentali ai quali si è sottoposto Alvaro Morata per via del suo infortunio rimediato contro il Torino: l’esito di tali accertamenti ha evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale sinistro. Il giocatore è a rischio per la gara contro la Lazio del 31 agosto.

LA NOTA – L’ultimo esame strumentale a cui si è sottoposto Alvaro Morata ha evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale sinistro. Il calciatore verrà rivalutato la prossima settimana.