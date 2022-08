Infortunio Miranchuk: ecco l’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto il giocatore russo dopo il problema contro il Monza

Tegola per il Toro di Juric che sabato pomeriggio affronterà la Lazio allo stadio Olimpico di Torino. Come recita il comunicato ufficiale del club granata, Aleksej Miranchuk ha rimediato una lesione tra primo e secondo grado al bicipite femorale della coscia destra. Il russo sarà sicuramente out per la sfida ai biancocelesti.

COMUNICATO – «Gli accertamenti clinici e strumentali cui è stato sottoposto Aleksej Miranchuk hanno evidenziato una lesione tra primo e secondo grado del bicipite femorale della coscia destra. La prognosi verrà definita dall’evoluzione dell’infortunio».