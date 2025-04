Infortunio Marusic, ancora da valutare le condizioni del giocatore: le ultime da Formello

In casa Lazio preoccupano anche le condizioni fisiche legate a Marusic, che ha lasciato il campo a Nuno Tavares contro il Bodo

Non c’è pace per la Lazio di Marco Baroni, che oltre ad essere stata eliminata dall’Europa League, in queste ultime ore deve fare i conti anche con la situazione legata agli infortunati.

Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, sono da monitorare le condizioni di Marusic, uscito per un problema muscolare contro il Bodo che, non sembra essere ancora rientrato. Proprio per questo bisognerà attendere ancora per capire se riuscirà a prendere parte alla trasferta contro il Genoa.