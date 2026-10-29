Tegola per il Napoli: Lobotka salta la sfida contro la Lazio! Doppia lesione alla caviglia, i tempi di recupero – Lazio News 24

Brutte notizie per il Napoli di Massimiliano Allegri in vista dello scontro diretto contro i biancocelesti: Stanislav Lobotka ha riportato una doppia lesione alla caviglia sinistra e rischia uno stop di circa 40-45 giorni

Il Napoli perde uno dei suoi giocatori più importanti proprio in una fase delicata della stagione. Gli esami strumentali effettuati su Stanislav Lobotka, uscito in barella durante la partita contro il Monza, hanno evidenziato una doppia lesione alla caviglia sinistra. Una notizia negativa per Massimiliano Allegri, costretto a rivedere le proprie soluzioni a centrocampo in vista dei prossimi impegni. Tra le partite che il regista slovacco sarà costretto a saltare figura anche quella contro la Lazio di Gennaro Gattuso, in programma domenica 8 novembre alle ore 12:30 allo stadio Diego Armando Maradona. Secondo le prime stime, il periodo di indisponibilità potrebbe aggirarsi intorno ai 40-45 giorni, con un possibile ritorno nel mese di dicembre.

Lobotka salta lo scontro diretto: il comunicato ufficiale del Napoli

L’infortunio di Stanislav Lobotka è arrivato durante la sfida contro il Monza, quando il centrocampista è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo circa un quarto d’ora. Il problema alla caviglia sinistra, accusato in seguito a un contrasto con David Mangas, ha immediatamente preoccupato lo staff sanitario azzurro, tanto da rendere necessario l’intervento della barella. Nella giornata di oggi l Napoli ha comunicato l’esito degli accertamenti effettuati presso il Pineta Grande Hospital.

IL COMUNICATO UFFICIALE DEL NAPOLI – «Stanislav Lobotka si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo».

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Il centrocampista rischia 40-45 giorni di stop: quando potrebbe tornare

La diagnosi conferma un problema che richiederà un periodo di recupero significativo. I tempi di indisponibilità di Lobotka potrebbero essere di circa 40-45 giorni. Il centrocampista slovacco potrebbe quindi tornare a disposizione di Allegri nel mese di dicembre, anche se molto dipenderà dall’evoluzione del percorso riabilitativo.

La società partenopea, nel proprio comunicato ufficiale, non ha indicato una data precisa per il rientro. Le tempistiche riportate rappresentano dunque stime e non una prognosi definitiva.

Allegri perde il regista contro Gattuso

L’assenza di Lobotka rappresenta un problema importante per il Napoli, considerando il ruolo del centrocampista nell’organizzazione della manovra. La capacità dello slovacco di gestire il possesso, dettare i tempi del gioco e favorire la circolazione del pallone costituisce una risorsa preziosa per la formazione di Allegri. In vista della partita contro la Lazio, il tecnico azzurro dovrà quindi individuare una soluzione alternativa.

La sfida dell’8 novembre contro la Lazio rappresenterà un appuntamento importante per entrambe le formazioni, impegnate nella parte alta della classifica. Per Gattuso, l’assenza di Lobotka sarà un elemento da considerare nella preparazione tattica della partita, soprattutto per quanto riguarda la pressione sul centrocampo avversario e la gestione delle transizioni.

Il Napoli dovrà invece cercare di compensare la mancanza di uno dei suoi principali riferimenti tecnici, mantenendo equilibrio e qualità nella costruzione del gioco.

La certezza è che Lobotka non sarà a disposizione per Napoli-Lazio dell’8 novembre, mentre resta ancora da stabilire quando potrà tornare effettivamente in campo. Un’assenza pesante per Allegri, chiamato a trovare nuove soluzioni in una fase particolarmente intensa della stagione.