Infortunio Lazzari, il giocatore della Lazio rischia di finire la stagione in anticipo: i tempi di recupero

In casa Lazio continuano a tenere in apprensione le condizioni fisiche di Lazzari, che potrebbe aver terminato qui la sua stagione

C’è un clima di forte tensione in casa Lazio, con la squadra di Baroni che ora rischia seriamente di veder sfumare il traguardo europeo a pochi passi dal traguardo.

In queste ore però a tenere banco sono anche le condizioni legate all’infortunio di Manuel Lazzari, che sembra destinato a chiudere la stagione in anticipo. Come riportato nella versione odierna del Corriere dello Sport infatti, il giocatore avrebbe rimediato uno stiramento che comporterebbe lo stop di circa 15/20 giorni. Conti alla mano quindi, il suo rientro in campo potrebbe avvenire tra la penultima e l’ultima giornata del torneo, ma non è escluso che possa anche aver registrato contro il Genoa la sua ultima presenza in questa stagione.