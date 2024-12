Infortunio Lazzari, preoccupazione in casa Lazio: oggi gli esami. Le condizioni del giocatore

Infortunio Lazzari, oggi il terzino sarà sottoposto a degli esami per capire l’entità del suo problema e le sue condizioni in vista della Dea

Ancora problemi in casa Lazio, oggi sarà sottoposto ad accertamenti clinici Manuel Lazzari. Il terzino, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, è rimasto a riposo per scopo precauzionale per un fastidio ai flessori.

Dopo i controlli di oggi si avranno anche maggiori informazioni sulle condizioni dell’ex SPAL in vista del match di Serie A contro l’Atalanta.