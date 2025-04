Infortunio Lazzari, il biancoceleste lascia il campo a Pedro

Condividi via email

Brutte notizie in arrivo per Marco Baroni, che a pochi istanti dalla fine del primo tempo è stato costretto a cambiare Lazzari per infortunio

In questi istanti al Ferraris si sta disputando la gara di campionato tra Genoa e Lazio, con i biancocelesti che al momento sono in vantaggio per 0-1 grazie alla rete di Castellanos.

Ci sono però anche delle brutte notizie per Marco Baroni, che a pochi istanti dalla chiusura del primo tempo ha dovuto sostituire Lazzari con Pedro, a causa di un infortunio al polpaccio subito dal giocatore.