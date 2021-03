Infortunio Lazzari, controlli in Paideia per il giocatore FOTO

Infortunio Lazzari, il giocatore si è recato in Paideia per sottoporsi a nuovi controlli strumentali dopo aver riscontrato un problema al polpaccio

Per il giocatore della Lazio si teme uno stiramento al polpaccio, i controlli di oggi permetteranno di quantificare l’entità del danno e l’eventuale stop.