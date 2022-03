Infortunio Lazzari, buone notizie per la Lazio: l’esterno corre verso il derby

L’esterno della Lazio Lazzari sta recuperando dall’infortunio e dovrebbe recuperare per il derby contro la Roma

Manuel Lazzari è fermo ai box dallo scorso 12 febbraio per una lesione di secondo grado al flessore destro. L’esterno della Lazio sta lavorando per recuperare quanto prima e il suo rientro sarebbe vicino.

Come riportato da La Repubblica, infatti, ci sarebbero buone notizie per Sarri dall’infermeria. Lazzarri sarebbe sulla via del recupero e punta con fiducia il derby contro la Roma del prossimo 20 marzo.