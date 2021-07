Infortunio Jony, lo spagnolo lascia il campo zoppicante

Brutte notizie per Jony dal ritiro di Auronzo di Cadore: lo spagnolo si ferma e lascia il campo durante la seduta mattutina

Classica seduta di allenamento mattutina per la Lazio in quel di Auronzo di Cadore. Arriva però una brutta notizia in casa biancoceleste. Infatti Jony ha lasciato il campo dello Zandegiacomo zoppicante.

Infortunio alla caviglia destra per lo spagnolo, che si è accasciato a terra per poi rialzarsi soltanto dopo l’intervento dello staff sanitario biancoceleste. L’iberico ha comunque terminato l’allenamento in anticipo rispetto al resto dei suoi compagni. Le sue condizioni e l’entità del suo infortunio saranno valutate già nelle prossime ore.