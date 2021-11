Infortunio Insigne, a rischio la sua presenza contro la Lazio?

Infortunio Insigne: il capitano del Napoli finisce ai box per un problema al ginocchio. A rischio anche la sua presenza con la Lazio?

Altra pesante tegola in casa Napoli. Infatti, oltre alle positività di alcuni giocatori, allo stop di Anguissa e al brutto infortunio di Osimhen, a fermarsi è anche Insigne. L’attaccante non si è allenato in mattinata a Castel Volturno e, secondo quanto rivelato da Sky Sport, il capitano dei partenopei non partirà per Mosca.

A farlo finire ai box un’infiammazione al ginocchio, che inevitabilmente mette a rischio anche la sua presenza nella sfida di domenica contro la Lazio. I prossimi giorni saranno ovviamente quelli decisivi.