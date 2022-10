Infortunio Immobile, chi al posto di Ciro? Le soluzioni

L’infortunio di Immobile pone un grande quesito in casa Lazio: chi sarà il sostituto di Ciro? Le possibili soluzioni

L‘infortunio di Immobile pone un grande quesito in casa Lazio: chi sarà il sostituto di Ciro? Ad analizzare le possibili soluzioni è stata l’edizione odierna de Il Messaggero.

Ieri, ma anche nella scorsa stagione. è stato scelto Felipe Anderson, ma anche Pedro nella sua carriera ha spesso occupato quella posizione. L’idea un po’ pazza di Sarri potrebbe essere quella di lanciare Luka Romero come falso nueve. Un’ipotesi in cui si starebbe lavorando in quel di Formello e che potrebbe essere favorito dall’infortunio del numero 17. Al momento solo possibilità, ma sarà il campo a dare risposte.