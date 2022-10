Infortunio Immobile, chi tirerà i rigori al posto di Ciro? La decisione

L’infortunio di Immobile ha portato la Lazio a scegliere i rigoristi che prenderanno il posto di Ciro dagli undici metri

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, in caso di penalty, dovrebbe spettare a Felipe Anderson, a Luis Alberto, se dovesse essere in campo, e a Zaccagni. Tutti e tre hanno già tirato in carriera calci di rigore, a differenza di Milinkovic.