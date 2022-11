Infortunio Immobile, il rientro già con il Monza? Le sue condizioni

Il rientro di Ciro Immobile, alle prese con un infortunio, sembra essere sempre più vicino: le ultime sulle sue condizioni

Presente nel derby in panchina per dare sostegno e supporto, ora per Ciro Immobile potrebbe arrivare il momento di tornare in campo. Ma quali sono le condizioni del bomber della Lazio?

Stando a quanto riportato da Corrieredellosport.it, i controlli effettuato ieri avrebbero dato il via libera. La lesione muscolare dunque sarebbe ormai alle spalle. Resterà ora da vedere se il giocatore si allenerà con il resto del gruppo in questo due giorni, tornando così a disposizione già da giovedì contro il Monza. Appare più probabile però che l’attaccante scenda in campo domenica contro la Juventus.