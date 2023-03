Infortunio Immobile, lunedì nuovo controllo: ultime sulle speranze derby per l’attaccante della Lazio

Come scrive La Gazzetta dello Sport la lesione di primo grado del flessore della coscia sinistra (quinto infortunio muscolare stagionale) obbligherà Ciro Immobile a uno stop sulle due settimane.

Per l’attaccante della Lazio resta la speranza di un recupero rapido per il derby del 19 marzo: lunedì prevista una risonanza per valutare l’edema che si è formato.