Infortunio Immobile, la Lazio trema: media punti in picchiata senza Ciro

L’infortunio di Immobile apre anche il tema della media punti della Lazio con e senza Ciro: il dato allarma l’ambiente biancoceleste

Sarri spera di poter contenere gli effetti negativi dell’assenza di Ciro Immobile, fuori per l’infortunio alla coscia rimediato contro l’Udinese, ma la media punti senza il centravanti non sorride ai biancocelesti.

Come riferito dal Corriere dello Sport, con il numero 17 in campo la Lazio ha ottenuto 122 vittorie, 50 pareggi e 56 sconfitte con una media di 1.86 punti a partita. In sua assenza il dato scende drasticamente: 20 partite, 6 vittorie, seguite da 7 pareggi e 7 sconfitte con una media punti di 0,8 a partita.