Infortunio Immobile, Ciro spera nel Derby ma serve un miracolo: esami di domani decisivi

Domani gli esami per Immobile dopo l’infortunio contro l’Udinese: Ciro spera nel Derby ma ad oggi servirebbe un mezzo miracolo

Le prossime saranno 24 ore di grandissima attesa in casa Lazio. Nella giornata di domani infatti sono previsti i controlli e gli esami strumentali per Ciro Immobile dopo l’infortunio alla coscia destra patito domenica pomeriggio contro l’Udinese.

Come riferito dal Corriere dello Sport, il numero 17 biancoceleste spera nel Derby del 6 novembre contro la Roma ma la sensazioni inducono al pessimismo: Ciro ieri non riusciva neanche a camminare se non mediante l’utilizzo delle stampelle ed inoltre basterebbe uno stiramento di poco superiore al primo grado per fermarlo fino al nuovo anno. Immobile ha abituato a recuperi miracolosi grazie alla sua tenacia e all’elasticità fisica ma stavolta il miracolo sembra impossibile. Le risposte sono attese per domani.