Infortunio Immobile, Ciro punta la Fiorentina: le ultime

Ciro Immobile vuole esserci già contro la Fiorentina in campionato: l’infortunio alla coscia è in via di guarigione

Ciro Immobile vuole esserci già contro la Fiorentina. Come riporta Il Messaggero, dopo gli esami strumentali dell’altro giorno cresce la fiducia in casa Lazio per poter riavere a breve il proprio attaccante.

Il numero 17 biancoceleste vorrebbe andare in panchina contro la Fiorentina per poi partire titolare in Coppa Italia contro la Juventus.