Infortunio Immobile, oggi il ritorno in gruppo? Gli aggiornamenti

Infortunio Immobile, nella giornata di oggi il capitano della Lazio potrebbe tornare in gruppo dopo il piccolo lavoro svolto ieri

Come riporta Il Messaggero, arrivano buone notizie sul fronte Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio ieri ha svolto una piccola parte del lavoro in gruppo, segnale che il problema al flessore è in miglioramento.

Nella seduta odierna il classe ’90 potrebbe aumentare i carichi di lavoro e cominciare così ad intravedere la convocazione per la gara di sabato contro il Sassuolo. In ogni caso Immobile partirebbe dalla panchina.