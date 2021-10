Infortunio Gosens, Gasperini: «Out almeno due mesi, problema serio»

Gasperini – allenatore dell’Atalanta – ha parlato alla vigilia del match contro il Milan, soffermandosi sull’infortunio di Gosens

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga contro il Milan. Il tecnico si è soffermato sull’infortunio di Gosens che, con certezza, salterà la Lazio:

«Ci sono Maehle e Pezzella, non andremo a cercare altre soluzioni. Dopo due impegni molto difficili e impegnativi sia con Inter e Young Boys siamo usciti bene, non dico che ci sia entusiasmo ma c’è credibilità. Sarà una sfida importante per tutte e due le squadre.

Posso ribadire quanto detto dai medici. Difficile dire i tempi con esattezza, ma i tempi sono lunghi. Non meno di due mesi: è stato un infortunio serio, è stato un movimento strano. Inizialmente pensavamo al ginocchio, ma è un infortunio abbastanza serio».