Infortunio Gila, problema muscolare per il difensore di Sarri: le sue condizioni

Infortunio Gila, il centrale della Lazio ha lasciato il campo a causa di un problema di natura muscolare. Ecco cosa filtra sul giocatore spagnolo

Nel secondo tempo della sfida contro la Juventus la Lazio ha perso Mario Gila per un problema di natura muscolare! Lo spagnolo ha accusato un fastidio al flessore destro ed è stato sostituito da Alessio Romagnoli, tornato in campo dopo le polemiche delle ultime settimane. Nei prossimi giorni lo staff medico dei biancocelesti dovrà chiarire la gravità del problema accusato dal giocatore di Maurizio Sarri.

