Infortunio Gila, il difensore salterà la gara contro il Cagliari! Il punto della situazione

Infortunio Gila, il difensore della Lazio salterà la trasferta di Cagliari in programma sabato 21 febbraio all’Unipol Domus

La corsa alla classifica della Lazio subisce una brusca frenata ancor prima del fischio d’inizio. In vista della delicata trasferta all’Unipol Domus contro il Cagliari, in programma sabato 21 febbraio alle 20.45, il tecnico Maurizio Sarri dovrà fare i conti con un’assenza pesantissima nel cuore della difesa, che costringerà i biancocelesti a ridisegnare il reparto arretrato.

Tegola Gila per la Lazio

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore spagnolo Mario Gila non farà parte della spedizione in Sardegna. Il centrale è alle prese con un’infiammazione al ginocchio che non gli ha permesso di allenarsi con il gruppo negli ultimi giorni. Lo staff medico ha optato per la linea della prudenza, escludendo il suo impiego contro la squadra di Fabio Pisacane per evitare ricadute che potrebbero compromettere il finale di stagione.

Le soluzioni di Sarri senza Mario Gila nella Lazio

L’assenza di Mario Gila apre un ballottaggio serrato per affiancare il titolare inamovibile della difesa laziale. Senza la velocità e il senso della posizione dello spagnolo, il tecnico toscano dovrà scegliere tra l’esperienza di Alessio Romagnoli e la freschezza di Oliver Provstgaard. La decisione finale arriverà solo dopo la rifinitura, ma è chiaro che la mancanza del centrale spagnolo rappresenti un vantaggio tattico non indifferente per gli attaccanti rossoblù.