Infortunio Gila, il centrale ha messo nel mirino QUELLA partita: tutti gli AGGIORNAMENTI

Infortunio Gila, il difensore centrale vede il rientro e punta la penultima gara di campionato contro l’Inter

In casa Lazio si attendono buone notizie da Mario Gila, unico indisponibile nella rosa di Igor Tudor per la gara di domenica all’ora di pranzo contro l’Empoli.

Come riferito dal Corriere dello Sport, il difensore spagnolo avrebbe messo nel mirino la penultima gara di campionato, quella contro l’Inter a San Siro. Tudor spera di riaverlo a disposizione per una gara che potrebbe rivelarsi cruciale per le chance europee dei biancocelesti.