Infortunio Florenzi, domani l’operazione al menisco: salta la Lazio

Infortunio Florenzi, il giocatore dovrà sottoporsi ad un intervento in artroscopia: sarà quindi indisponibile per la gara contro la Lazio

Brutte notizie per Stefano Pioli. Alessandro Florenzi, dopo la gara contro il Bologna ha riportato un importante trauma contusivo al ginocchio sinistro.



Gli esami effettuati questa mattina hanno evidenziato una lesione del menisco interno e sarà necessario l’intervento in artroscopia: l’operazione sarà eseguita nella giornata di domani, dal Professor Mariani, a Roma. Il giocatore, quindi, salterà la gara contro la Lazio in programma per il 24 aprile.