Infortunio Felipe Anderson, ecco cosa è successo al brasiliano: salta il Verona?

Infortunio Felipe Anderson, al brasiliano è saltata l’unghia dell’alluce: complicata la sua presenza contro il Verona

Come riporta Il Messaggero, in casa Lazio c’è grande apprensione per le condizioni di Felipe Anderson in vista della sfida di sabato sera all’Olimpico contro il Verona.

Al brasiliano, nel corso del match di ieri sera contro la Juve, è saltata l’unghia dell’alluce dopo un contrasto e il suo recupero appare decisamente complicato. Se dovesse dare forfait l’ex Porto interromperebbe la striscia a 144 partite consecutive.