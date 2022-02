Infortunio El Shaarawy, derby a rischio per l’attaccante?

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Roma deve fare i conti con l’infortunio di El Shaarawy. L’attaccante salterà il derby con la Lazio? Le sue condizioni

Tegola in casa Roma. In casa giallorossa infatti si devono fare i conti con l’infortunio di El Shaarawy. Come rivelato da Sky Sport, l’attaccante si è fermato a causa di un problema al polpaccio.

Il giocatore dovrebbe stare ai box per circa due settimane e quindi la sua presenza non dovrebbe essere in dubbio per il derby con la Lazio in programma il 20 marzo, a meno di un rinvio per gli spareggi per i Mondiali in cui sarà impegnata la Nazionale.