Infortunio Cuadrado, il colombiano può tornare contro la Lazio

Infortunio Cuadrado, il colombiano potrebbe tornare a disposizione in vista delle gare contro la Lazio e il Porto

La stagione di Cuadrado è sicuramente tra le migliori della sua carriera alla Juventus: il colombiano ormai è a suo agio nel ruolo di terzino e ricopre un’importanza fondamentale nel gioco di Pirlo.

La sua assenza pesa ma potrebbe avere una scadenza a breve termine: secondo quanto riportato da Tuttosport, Pirlo conta di riavere Cuadrado per le sfide contro la Lazio in campionato e con il Porto in Champions League.