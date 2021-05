Infortunio Correa, out per il derby: c’è Andreas Pereira

Joaquin Correa non ce la fa: a causa di un infortunio, sarà out per il derby. Pronto Andreas Pereira dal primo minuto

La Lazio perde uno dei suoi pezzi pregiati per il derby. Stiamo parlando di Joaquin Correa, che a causa di un infortunio dovrà saltare la stracittadina. Come annunciato anche qualche ora fa, l’argentino era in forte dubbio per la gara e adesso la sua assenza è stata in pratica confermata da Lazio Style Radio.

Al suo posto è pronto a scendere in campo dal primo minuto il brasiliano Andreas Pereira. Il numero 7 biancoceleste si giocherà, dunque, una grandissima opportunità proprio nella stracittadina con la Roma.