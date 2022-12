Infortunio Cataldi, Lecce a rischio? E Marcos Antonio...

Cataldi, a causa di un’infortunio, potrebbe saltare il match con il Lecce. Sarri darà una chance a Marcos Antonio?

In vista della sfida con il Lecce, Sarri deve fare i conti con alcuni acciacchi a centrocampo. Infatti, oltre a Luis Alberto, andrà valutato anche Cataldi.

Per il centrocampista, alle prese con la pubalgia, occorrerà attendere il 2 gennaio e vedere se riuscirà ad allenarsi. Ed ecco che, come sottolineato dal Corriere della Sera, potrebbe esserci una chance per Marcos Antonio.

Finora per il brasiliano solo otto presenze in campionato, di cui tre da titolare, per un minutaggio totale in Serie A di 267 minuti. Il mister, pur stimandolo, lo riterrebbe troppo leggero per il ruolo di regista. Ma il 4 gennaio potrebbe essere la sua occasione.