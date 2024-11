Infortunio Castrovilli, quali gare salterà il centrocampista della Lazio

Infortunio Castrovilli, il centrocampista fuori almeno un mese per un intervento di pulizia del menisco: quali gare salterà

Non ci sarà, almeno per un mese e mezzo, Gaetano Castrovilli. Il centrocampista della Lazio dovrà sottoporsi ad un intervento di artroscopia nei prossimi giorni dopo la lesione a carico del menisco mediale dell’arto sinistro.

Uno stop che, generalmente, costringe l’interessato a restare fuori per circa 45 giorni. Così facendo, l’ex Fiorentina salterebbe sette gare tra campionato e Coppa Italia (non è inserito nella lista per l’Europa League), quelle con: Monza, Bologna, Parma, le due con il Napoli, Inter e Lecce.